Arı Zehri dünyaya tanıtılacak - Son Dakika

Arı Zehri dünyaya tanıtılacak

12.03.2021 10:36
Arı Zehri dünyaya tanıtılacak, System.String[]

Toplam kovan sayısı ve bal üretimi bakımından dünyada 2. sırada yer alan Türkiye arıcılığı için yeni bir farkındalık çalışması olarak görülen "Arı Zehri Paneli" yapıldı.

Toplam kovan sayısı ve bal üretimi bakımından dünyada 2. sırada yer alan Türkiye arıcılığı için yeni bir farkındalık çalışması olarak görülen "Arı Zehri Paneli" yapıldı. Panel Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Güvenilir Ürün Platformu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve BEE'O Propolis'in katkılarıyla online olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın, açılış konuşmasını DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu'nun gerçekleştirdiği ilk panelde söz alan BEE'O Propolis kurucu ortağı ve genel müdürü gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı dünyadaki pazar ve üretim miktarı konusunda henüz yeterli istatistik olmadığını ifade etti. Konuşmasında ayrıca yurt dışında tablet, serum, dudak balmı, tonik, maske, nemlendirici krem, ağrı kesici vücut merhemi gibi yüksek fiyatlı, arı zehri içerikli ürünler hakkında da bilgiler veren Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'nin çok yüksek bir potansiyeli olduğunu ve bu alanda dünya lideri olunabileceğinin altını çizdi. Ayrıca bunun için öncelikle bir standart oluşturulması gerektiğini vurguladı.

"Doğru hasat kaliteli ürün"

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Gülten Bulut, arı zehrinde çevresel faktörlerin çok önemli olduğunu ve arı zehrinin doğru hasat edilmesiyle kaliteli ürünler elde edilebileceğine dikkat çekti. Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün Arı Ürünleri Üretimini Yaygınlaştırma Projesinden bahseden Gülten Bulut, arı zehri üretim talimatnamesi oluşturarak arı zehri çalışmalarını hayata geçirdikleri bilgisini de paylaştı.

"Arı zehri üretimine, üniversitelerin Ar-Ge merkezleri üzerinden gitmeliyiz"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, "Üretimi nasıl arttırabiliriz? Onun derdindeyiz. Üretime üniversitelerin Ar-Ge Merkezleri üzerinden gitmeliyiz. Üreticiye de hakkını vermeliyiz. Sayın Bakandan üretim tebliğinin oluşturulacağı müjdesini de aldık" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Daire Başkanı Uzman Ecz. Handan Öztunca ise "Sağlık Bakanlığı'nda Bal Arısı Zehri ile İlgili Son Gelişmeler" konulu sunumunda üretimden sonraki aşamanın kendi sorumluluklarında olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili ruhsatlandırma mevzuatı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın moderatörlüğündeki ikinci oturuma ise BEE'O Propolis " Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı, Ege Üniversitesi Apimondia Apiterapi Bilimsel Komisyon Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uluslararası Apiterapi Federasyonu ve Apiterapi Derneği Başkanı Dr. Timuçin Atayoğlu ile DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu konuşmacı olarak katıldı.

"Sözleşmeli arıcılık ile kovandan sofraya izlenebilir üretim"

Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı, "Sözleşmeli Arıcılıkla Arı Zehri Üretimi", başlıklı konuşmasında sözleşmeli arıcılığı, arı ürünlerinin belirli fiyattan ve belirli üretim koşullarında doğrudan arıcıya ürettirilmesi iş modeli şeklinde açıkladı. Bu model ile kovandan sofraya izlenebilir üretim ve üreticiye alım garantisi ile kalite ve üretime odaklanma avantajlarından söz etti.

Ege Üniversitesi Apimondia Apiterapi Bilimsel Komisyon Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel ise "Üniversitelerin Bal Arısı Zehri Üretimi ve Ticarileşmesindeki Rolü" başlıklı sunumunda; üretimde standardizasyon ve sertifikalı bal arısı zehri üretim eğitimlerinin önemi üzerinde durdu. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy, "Anadolu Arısı Zehrinin Nano-taşıyıcı Sistemde Konjugasyonu ve Biyoaktivite Etkinliğinin Belirlenmesi" başlığı ile yaptığı sunumda, kanser ve arı zehri ile ilgili bilgiler aktardı.

"Üreticilerin beklentileri"

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu "Bal Arısı Zehrinde Doğru Üretim Teknikleri ve Anadolu Bal Arısı Zehrinin Özellikleri" başlıklı sunumunda, arı zehrinde; ürün miktarı, kalite, koloni sağlığı, sürdürülebilir üretim ve hijyen için doğru üretim tekniklerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bal arısı zehri hasatı hakkında tespitlerde bulunan Kekeçoğlu, Düzce Üniversitesi'nin tamamlanan ve devam eden projelerini katılımcılarla paylaştı. - ANTALYA

Arı Zehri dünyaya tanıtılacak
Arı Zehri dünyaya tanıtılacak

Araştırma Geliştirme, Ege Üniversitesi, Türkiye, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arı Zehri dünyaya tanıtılacak - Son Dakika


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