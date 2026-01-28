Arizona'da Sınır Devriyesine Saldırı: 1 Yaralı

ABD'nin Arizona eyaletinde bir ABD Sınır Devriye yetkilisinin dahil olduğu silahlı saldırıda bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Pima County Şerif Departmanı, Arizona Daily Star gazetesine verdiği demeçte, olayda bir Sınır Devriye yetkilisi ve bir şüphelinin yer aldığını belirtti.

FBI ve Sınır Devriye yetkilileriyle koordineli olarak çalışıldığını kaydeden Şerif Departmanı, olaya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Santa Rita İtfaiye yetkilileri, silahlı saldırıya müdahale edildiğini ve saldırıda ağır yaralanan kişinin gözaltına olduğunu bildirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kurumun Arivaca kasabası yakınlarında "federal bir memura yönelik saldırı iddiasını" soruşturduğunu ve söz konusu kişinin gözaltına alındığını açıkladı.