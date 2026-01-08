Arka Sokaklar'da Şok Gelişme! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Arka Sokaklar'da Şok Gelişme!

Arka Sokaklar\'da Şok Gelişme!
08.01.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali, Rıza Baba'yı bıçaklayarak izleyicileri şok etti. Sosyal medyada dua ve tepki yağdı.

KANAL D'nin zamansız dizisi Arka Sokaklar'da Ali kabusu devam ediyor. Hikayeye dahil olduğundan bu yana ekibe zor anlar yaşatan Ali'nin son hedefi Rıza Baba oluyor. Bedenen ve zihnen yıpranan Ali, kendisine en çok destek veren isimlerden biri olan Rıza Baba'yı bıçaklayarak ölümle burun buruna getiriyor.

RIZA BABA'YA DUA, ALİ'YE TEPKİ YAĞDI

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tanıtımı izleyenleri şoke etti. Ali'nin Rıza Baba'yı bıçakladığının görüldüğü tanıtım yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kırdı. Eski karısı Pınar'ı kaçıran, Hüsnü'yü vuran Ali'nin bu kez öfkesini Rıza Baba'ya yöneltmesi izleyicileri endişelendirdi. Sosyal medyada da gündem olan tanıtım sonrası izleyiciler Rıza Baba için dua ederken, Ali'ye ise büyük tepki gösterdi.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle 9 Ocak Cuma akşam Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Televizyon, Rıza Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'da Şok Gelişme! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:22:31. #7.11#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar'da Şok Gelişme! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.