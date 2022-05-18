Arkadaşına telefonundan fotoğraf gösterirken telefonu çalındı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Arkadaşına telefonundan fotoğraf gösterirken telefonu çalındı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

18.05.2022 12:14

Beyoğlu Galata'ta bir şahıs, sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşına fotoğraf gösteren yabancı uyruklu gencin cep telefonunu saniyeler içerisinde çalıp kaçtı. Olay anı kameralara yansırken, mağdur gençlerin de bir süre kovaladığı şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Galata'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen kapkaç olayının görüntüleri ortaya çıktı. Saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta yabancı uyruklu Rajab Hamo, arkadaşı Moaz Kharrat ile gezmeye çıktı. Bir süre sonra gençler, Galata Kulesi'nin yakınlarından Karaköy istikametine doğru evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada üç hırsız, gençlerin peşine takılarak takibe başladı.

ARKADAŞINA FOTOĞRAF GÖSTERİRKEN, TELEFONU ÇALINDI

Sokak içerisinde Rajab Hamo, arkadaşıyla arasında geçen sohbet nedeniyle telefondan bir fotoğraf göstermek istedi. Bu sırada arkadan gelen kapkaççılardan bir tanesi, Hamo'nun elinde bulunan telefonu ve cüzdanını alarak kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren kapkaççılar gözden kaybolurken, neye uğradığını şaşıran gençler, bölgede bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinin yanına giderek yardım istedi.

POLİS KAPKAÇÇILARI YAKALADI

Kapkaç mağduru gençlerin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen çarşı ve mahalle bekçileri, durumu polis merkezine bildirerek, sokaklarda kapkaççıları aramaya başladı. Kapkaç mağduru genç arkadaşıyla birlikte polis merkezine giderek yaşanan olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Olay yerinde ve yakın çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kapkaççıları yakalayarak gözaltına aldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Beyoğlu'nda yaşanan kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gençlerin yürüdüğü sırada telefona baktıkları sırada kapkaççıların telefonu çaldığı görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Galata Kulesi, Beyoğlu, Kapkaç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşına telefonundan fotoğraf gösterirken telefonu çalındı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşına telefonundan fotoğraf gösterirken telefonu çalındı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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