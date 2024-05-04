Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı

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Türk savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl en fazla ihracat yapan şirket olan Baykar, çalışanlarına ortalama 18 maaşa karşılık gelen kar payı verdi.

04.05.2024 19:24
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Türk savunma ve havacılık sanayisinde geçtiğimiz sene ihracat rekoru kıran Baykar, personellerine ortalama 18 maaşa karşılık gelen kar payı dağıtma kararı aldı.

Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı

BAYKAR PERSONELLERİNE 18 MAAŞLIK KAR PAYI DAĞITTI

İnsansız hava araçları alanında dünyanın en fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketi olan Baykar, dikkat çeken bir karara imza attı. Baykar, 6 yıldan uzun süredir şirkette çalışan veya 2 yılın üzerinde bir süredir birim sorumlusu olarak görev yapan personellerine kar payı dağıttı. Kar payının yaklaşık 18 maaş civarında olduğu belirtildi.

Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı

"SİZLERLE DAVA ARKADAŞI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Baykar yönetimi söz konusu kararı personele bir mektup ile bildirdi. Altında Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın isimlerinin bulunduğu mektupta şu ifadeler yer aldı: "Firmamızın kazancının bir kısmını, altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her birinizle iftihar ediyor, emekleriniz ve kararlı duruşunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı

Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz… Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Desteğiniz, yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz."

Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı

Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar, İhracat, Teknoloji, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Turan Okumuş: Güzel hareket!! tebrikler enişte… 34 3 Yanıtla
  • Taner Avcı: Bizimkilerde nereden nasıl kesinti yapsak diye bakıyor.çalışırken avrupayı maaş alırken afrikayı örnek gösteriyolar 31 1 Yanıtla
  • ahmet ben: halal olsun Dayıoğlu. 16 2 Yanıtla
  • Gülçin Aslan: Türkiye’nin dahi ailesi . Sizinle Türk olanlar gurur duyuyor 10 1 Yanıtla
  • sinan çayırcı: Helal olsun . 8 1 Yanıtla
  • MAMET DAS: helal olsun 1 0 Yanıtla

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