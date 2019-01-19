Son Dakika Haberleri: Arkasspor-Arhavi Belediyespor: 3-0

Arkasspor-Arhavi Belediyespor: 3-0

1 saat önce

SALON: Atatürk Voleybol KompleksiHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)ARKASSPOR: Radke (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Lagumdzija (xxx), Taht xxx), Mert Matic (xxx), Burak Mert (xxx), Hasan (xx), Burak Çevik (xxx), Muhammet Kaya (xx)ARHAVİ BELEDİYESPOR: Mustafa (x), Roman...

Arkasspor-Arhavi Belediyespor: 3-0, System.String[]


SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)

ARKASSPOR: Radke (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Lagumdzija (xxx), Taht xxx), Mert Matic (xxx), Burak Mert (xxx), Hasan (xx), Burak Çevik (xxx), Muhammet Kaya (xx)

ARHAVİ BELEDİYESPOR: Mustafa (x), Roman (xx), Ian (xx), Murat Karakaya (x), Fatih (x), Murat Palavar (xx), Mehmet (x), Erkan (x), Kaan (x), Alper (x), Caner (x), Orçun (x), Eren (x)

SETLER: 25-20, 25-20, 25-10

SÜRE: 76 Dakika (28, 26, 22)

Voleybol Efeler Ligi'ndeki 14'üncü hafta karşılaşmasında Arkasspor, İzmir'de ağırladığı Arhavi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-20, 25-20 ve 25-10'lik skorlarla bitti.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:00 Kaynak: DHA

voleybol, Mustafa Kemal Atatürk, Arhavi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü Maçında Sarı Kart Gören Belhanda, Göztepe Maçında Cezalı Duruma Düştü Galatasaraylı Taraftarlar, Abdurrahim Albayrak'a "Transfer Nerede?" Diyerek Tepki Gösterdi

Galatasaray, Ankaragücü'nü Konuk Ediyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Bafetimbi Gomis'ten Sarı-Kırmızılı Takıma Destek Mesajı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:44:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkasspor-Arhavi Belediyespor: 3-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]