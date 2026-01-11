Arktik Stratejik Rekabet Cephesi Haline Geliyor - Son Dakika
Arktik Stratejik Rekabet Cephesi Haline Geliyor

11.01.2026 22:22
Orgeneral Grynkewich, Rusya ve Çin'in Arktik'teki askeri faaliyetlerini artırdığını belirtti.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, Rusya ve Çin'in Arktik bölgesinde askeri avantaj elde etmek için çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, "Arktik ve dolayısıyla Kuzey Avrupa stratejik rekabet cephesi haline geldi." dedi.

Orgeneral Grynkewich, İsveç'te düzenlenen güvenlikle alakalı konferansta yaptığı konuşmada, Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore ve diğer bazı ülkelerin işbirliğini artırdığını söyledi.

Bu ülkeler arasındaki işbirliğine örnek olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı gösteren Grynkewich, "(ABD) Başkan (Donald) Trump korkunç bir savaşa barışçıl bir çözüm için bastırırken, Çin, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesini finanse etmeye devam ediyor. İran teknoloji ve silah tedarikini sürdürüyor ve Kuzey Kore birlikleri Rusya'da, Ukrayna sınırında kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Grynkewich ayrıca, Moskova'nın yaptırımları aşarak enerji satışını sürdürdüğü iddia edilen "gölge filosu"nun Rusya, Tahran ve Venezuela arasında "kesişme noktası" oluşturduğunu ifade etti.

Artkik bölgesinde de benzer işbirliğinin görüldüğünü dile getiren Grynkewich, "Çin, buz kırıcıları ile araştırma gemileri Arktik sularında bulunuyor ve araştırmalar barışçıl amaçlar için değil askeri avantaj elde etmek için yapılıyor. Bu arada da Rusya, Barents Denizi'nde gelişmiş yeteneklerini test etmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Grynkewich, "Arktik ve dolayısıyla Kuzey Avrupa, stratejik rekabet cephesi haline geldi." ifadesini kullanarak, NATO'nun bölgede caydırıcılığını artırmak için "Baltık Nöbeti" ve "Doğu Gözcüsü" girişimleri aracılığıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Müttefiklerin Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarını artırma taahhüdününü "tarihi" olarak niteleyen Grynkewich, "Para tek başına caydırıcı bir unsur değil. Müttefik ordularımızın envanterlerinde teçhizat, silah ve mühimmatın görünmeye başlaması gerekiyor." dedi.

Grynkewich, Arktik'in artan stratejik önemi bağlamında NATO topraklarına yönelik mevcut tehlike olup olmadığı sorusuna cevabında, "Rus kuvvetlerinin büyük çoğunluğunun Ukrayna'ya odaklanması ve Moskova'nın NATO'nun gücünün farkında olması" nedeniyle böyle bir tehdidin olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
