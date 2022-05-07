ARNAVUTKÖY'DE ÇEKİCİ ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE ÇEKİCİ ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

07.05.2022 15:55

ARNAVUTKÖY'de bir grup genç çekici üzerindeki bir otomobilin etrafında son ses müzik dinleyerek yolculuk etti.

ARNAVUTKÖY'de bir grup genç çekici üzerindeki bir otomobilin etrafında son ses müzik dinleyerek yolculuk etti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de bir grup genç, çekici üzerindeki otomobilin etrafında ayakta son ses müzik dinleyerek yolculuk yaptı. Kendi hayatlarını tehlikeye atan gençler, akan trafiğe de aldırış etmedi. Bir süre daha bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldular. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'DE ÇEKİCİ ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK
ARNAVUTKÖY'DE ÇEKİCİ ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK
ARNAVUTKÖY'DE ÇEKİCİ ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK
ARNAVUTKÖY'DE ÇEKİCİ ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

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Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE ÇEKİCİ ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE ÇEKİCİ ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika
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