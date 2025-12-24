Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı - Son Dakika
Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı

24.12.2025 15:16
26-27 Aralık'ta düzenlenecek fuar, 80'den fazla firma ile iş arayanları buluşturacak.

Arnavutköy Belediyesi, "Kariyer ve İstihdam Fuarı" ile iş arayan vatandaşları, 80'den fazla firmanın katılım sağlayacağı geniş kapsamlı bir etkinlikte buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerle iş arayan vatandaşların kariyer hedeflerini desteklemek ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla 26 Aralık Cuma ve 27 Aralık Cumartesi fuar düzenleniyor.

Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek olan fuar, 40 farklı sektörü temsilen 80'den fazla firmayı bir araya getirerek iş dünyasıyla bireyler arasında güçlü bir köprü oluşturacak.

Katılımcılar, firmalarla birebir iş görüşmeleri yapma imkanı bulurken, aynı zamanda atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla kariyer planlamalarına katkı sunacak bilgiler edinebilecek.

Kariyer ve İstihdam Fuarı, iş dünyasına adım atmak isteyenler için önemli fırsatlar sunarken, profesyonel gelişimi destekleyen etkinliklerle katılımcıların bilgi ve deneyim kazanmalarına olanak tanıyacak.

Belediyenin öncülüğünde gerçekleştirilen bu fuar, gençlerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmeyi, iş arayan vatandaşların ise doğru istihdam fırsatlarına ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Aralık, Güncel, Son Dakika

