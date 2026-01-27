Arnavutköy'de Kaza: İETT Otobüsü Ticari Araca Çarptı - Son Dakika
Arnavutköy'de Kaza: İETT Otobüsü Ticari Araca Çarptı

27.01.2026 00:09
Yağış sonrası kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs, hafif ticari araca çarptı.

ARNAVUTKÖY'de etkili olan yağışın ardından kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü karşı yönden gelen gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre etkili olan yağışın ardından şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsü karşı yönden gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen hafif ticari aracın içindeki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA

Ulaşım, Güncel, İETT, Kaza, Son Dakika

