ARNAVUTKÖY'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de metal mobilya fabrikasının boyahane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye'nin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi General Mustafa Özyanar Caddesi'nde Metal mobilya üretimi yapılan 5 katlı iş yerinin boyahane bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, iş yeri çevresinde vatandaşların dumandan etkilenmemesi için güvenlik önlemi alarak olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.