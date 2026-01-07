Arnavutköy'de Motosikletli Aynayı Kırdı - Son Dakika
Arnavutköy'de Motosikletli Aynayı Kırdı

Arnavutköy'de Motosikletli Aynayı Kırdı
07.01.2026 09:44
Trafikte yol verme nedeniyle motosiklet sürücüsü, otomobilin aynasını kırarak kaçtı.

Arnavutköy'de trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma tehlikeli anlara sahne oldu. Motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yan aynasını kırarak olay yerinden uzaklaştığı anlar araç kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Büyüyen olayda kırmızı ışıkta duran otomobile yaklaşan motosiklet sürücüsü aynaya sert bir şekilde vurdu. Ayna kırılırken, motosiklet sürücüsü ışık ihlali yaparak yoluna devam etti.

Yaşanan öfke anları araç kamerasına yansırken, görüntülerde motosikletlinin aynayı kırdığı ve hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayın ardından otomobil sürücüsünün durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

