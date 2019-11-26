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Arnavutluk'taki deprem Kosova'dan da hissedildi
7 saat önce
Arnavutluk'un Durs şehrinde yerel saatle gece 03: 54 saatlerinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem Kosova'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:56 Kaynak: DHA
Arnavutluk'un Durs şehrinde yerel saatle gece 03: 54 saatlerinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem Kosova'da da hissedildi.
Merkez üssü Durs'un kuzeyinde olan depremin büyüklüğünün 6.4 olduğu belirtildi. Kosova'nın Prizren şehrinde yoğun bir şekilde hissedilen deprem nedeniyle, Kosovalılar sokaklara çıktı. Merkezi Durs (Adriyatik Denizi) olan deprem yerin 10 kilometre altında oluştu ve Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Sırbistan'da da hissedildi.
Görüntü Dökümü
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- Deprem
nedeniyle sallanan avize
-Detaylar
-Deprem sonrası dışardan görüntü
-Hasar oluşan yapı
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