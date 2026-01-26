Arnavutluk'tan Gazze'ye Destek

İsrail'i ziyaret eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'ye konuşlandırılacak "Uluslararası İstikrar Gücü'ne" katılabileceklerini söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Arnavut mevkidaşı Rama ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

Arnavutluk Başbakanı Rama, görüşmede Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin "Üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kuruluşunu duyurduğu Gazze için Barış Kurulu'na katılmaktan onur duyduklarını belirten Rama, "Ben bu daveti hem bir takdir hem de ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Gazze için Başkan Trump'ın barış planı dahil olmak üzere tüm çabaları desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Rama, Arnavutluk kurumlarına yönelik 2024'te İran tarafından yapıldığını öne sürdüğü siber saldırılar sırasında İsrail'in verdiği desteğe de teşekkür etti.

İki ülke arasında ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin genişletilmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Rama, özellikle savunma sanayinde ortak üretimde yeni anlaşmalar yapılacağını ifade etti.

Netanyahu ise konuşmasında İsrail'e verdiği destek dolayısıyla övdüğü Rama'yı "Yahudi halkının ve İsrail'in büyük bir dostu" olarak niteledi.

Tiran ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin güçlendiğini belirten Netanyahu, İsrail'den Arnavutluk'a giden turist sayısının yüzde 800 arttığını, bunun daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Netanyahu ayrıca, İsrailli yatırımcıların Arnavutluk'ta önemli ekonomik fırsatlar gördüğünü ve Batı Kudüs'te Arnavutluk-İsrail Ticaret Odası'nın açılmasının ekonomik ilişkileri ileriye taşıyacağını kaydetti.

Uluslararası İstikrar Gücü, ABD'nin barış planı çerçevesinde güvenliği sağlamak üzere Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ise ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek.