Son Dakika Haberleri: Artistik cimnastik dünya kupası'nda şampiyon türkiye
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Artistik cimnastik dünya kupası'nda şampiyon türkiye

14 saat önce

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası (World Challenge Cup) sona erdi.

Artistik cimnastik dünya kupası'nda şampiyon türkiye, System.String[]

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası (World Challenge Cup) sona erdi. Türkiye, 5 altın, 6 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile organizasyonu ilk sırada tamamladı.

Mersin Cimnastik Salonu'ndaki organizasyonda 11 ülkeden 48 sporcu; paralel, asimetrik paralel, atlama, halka, kulplu beygir, yer, denge ve barfiks branşlarında madalya mücadelesi verdi.

Türkiye'yi kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz, Demet Mutlu, Nazlı Savranbaşı, Yaren Turan, Ezgi Yeşil, erkeklerde ise Ferhat Arıcan, Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Yunus Emre Gündoğdu temsil ederken, milliler turnuvayı; 5 altın, 6 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile şampiyon olarak tamamladı.

Organizasyonda dereceye giren isimler şöyle:

ERKEKLER;

ATLAMA MASASI

1. Murat Agharzayev (Azerbaycan)

2. David Huddleston (Bulgaristan)

3. Neofytos Kyriakou (Güney Kıbrıs)

PARALEL

1. Ferhat Arıcan (Türkiye)

2. Ahmet Önder (Türkiye)

3. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)

BARFİKS

1. Ümit Şamiloğlu (Türkiye)

2. Ahmet Önder (Türkiye)

3. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)

YER HAREKETLERİ

1. Aurel Benovic (Hırvatistan)

2. Mustafa Arca (Türkiye)

3. Rok Klavora (Slovenya)

KULPLU BEYGİR

1. Saso Bertoncelj (Slovenya)

2. Ferhat Arıcan (Türkiye)

3. Ahmet Önder (Türkiye)

HALKA

1. İbrahim Çolak (Türkiye)

2. Yunus Emre Gündoğdu (Türkiye)

3. Javidan Babayev (Azerbaycan)

KADINLAR;

ATLAMA MASASI

1. Teja Belak (Slovenya)

2. Tjasa Kysselef (Slovenya)

3. Tijana Tkalcec (Hırvatistan)

YER HAREKETLERİ

1. Göksu Üçtaş Şanlı (Türkiye)

2. Tutya Yılmaz (Türkiye)

3. Doan Quynh Nam Tran (Vietnam)

ASİMETRİK PARALEL

1. Nazlı Savranbaşı (Türkiye)

2. Megan Ryan (İrlanda)

3. Jane Heffernan (İrlanda)

DENGE ALETİ

1. Audrey Rousseau (Kanada)

2. Teja Belak (Slovenya)

3. Katelyn Nguyen (Vietnam)

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:27 Kaynak: DHA
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