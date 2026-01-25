Artvin'de 8. Kar Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Artvin'de 8. Kar Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Artvin\'de 8. Kar Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
25.01.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kar Şenliği, horonlar ve kayak gösterileri ile coştu.

Artvin'de Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlenen 8. Kar Şenliği, tulum ve akordiyon eşliğinde kar üzerinde oynanan horonlar, Türk bayraklı kayak gösterileri ve çeşitli etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in Mersivan Dağı'nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen Kar Şenliği, Artvin Valiliği ile Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilirken, kızak yarışları, kar üstü karakucak güreşleri, kayak gösterileri ve horonlarla renkli görüntülere sahne oldu

Karadeniz Bölgesi'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ve şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Atabarı Kayak Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Rakımı 2 bin 200 metre olan merkez, kar kalitesi ve pist yapısıyla kayak severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Şenlik kapsamında tulum ve akordiyon eşliğinde kar üzerinde horonlar oynanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Kayak sporcuları ise ellerinde Türk bayraklarıyla piste çıkarak gösteri yaptı. Bayraklı inişler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kaya, Atabarı Kayak Merkezi'nde kış festivalinin startını verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği tesisimizde bu festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz. Festivalimiz kapsamında bayraklı kayak inişleri, kar üstü karakucak güreşleri ve müzik etkinlikleri yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda tesisimizin daha güvenli ve daha konforlu hizmet verebilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Şenliğe katılan vatandaşlardan Selma Satıkahya, her yıl Atabarı Kayak Merkezi'ne gelmeye çalıştığını ifade ederek, "Ortam çok güzel. Bugün öğrencilerimle birlikte geldik. Sınav dönemleri bitti, bu güzel havada karın tadını çıkarmak istedik" diye konuştu.

Rize'den ailesiyle birlikte gelen Mustafa Yavuz ise merkezin yakın olmasının avantaj sağladığını dile getirerek "Çocuklar için çok güzel bir ortam. Çam ağaçlarının arasında, doğayla iç içeyiz. Kızım bugün ilk kez kayak yaptı. Birkaç kez düştü ama öğrenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren etkinliklerde vatandaşlar hem spor yaptı hem de müzik ve yöresel oyunlar eşliğinde kışın keyfini çıkardı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlik, Artvin, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de 8. Kar Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 16:10:39. #7.11#
SON DAKİKA: Artvin'de 8. Kar Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.