Artvin'de Hırsızlık: Cezaevi Firarisi Yakalandı
Artvin'de Hırsızlık: Cezaevi Firarisi Yakalandı

27.01.2026 14:08
Gece 4 işyerine giren firari hırsız, 2 milyon TL değerinde eşyayı çaldı. Kısa sürede yakalandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde gece 4 işyerine girerek 2 milyon değerinde hırsızlık yapan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan işyerlerine gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıları zorlayarak işyerlerine giren şüpheli, 4 ayrı işyerinden para ve çeşitli değerli eşyalar çaldı. Olayın ardından Ardanuç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu şüpheli kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelinin aynı gece ilçe merkezinde bulunan 4 işyerinin yanı sıra Kaymakamlık binası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasına da girdiği iddia edildi.

Hırsızlığın gerçekleştiği işyerlerinden biri olan kafeteryanın sahibi Mesut Demirci, hırsızlığı sabah erken saatlerde işyerine geldiklerinde fark ettiklerini belirtti. Demirci, işyerinin kapılarının açık olduğunu gördükten sonra güvenlik kameralarını incelediklerini ifade ederek "Sabah işyerimize geldiğimizde kapıların açık olduğunu fark ettik. Kameraları izlediğimizde gece saatlerinde bir kişinin kasadan paraları aldığını gördük. Kasadaki paraların yanı sıra bazı değerli eşyaların da çalındığını tespit ettik. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdik" dedi.

Öte yandan yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçirilirken, şahsın yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

