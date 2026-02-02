Artvin Valisi'nden Berat Kandili Mesajı

Artvin Valisi Turan Ergün, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ergün, mesajında, manevi iklimiyle gönüllere huzur veren, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren Berat Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzurunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Berat'ın kalpleri kin ve kırgınlıklardan arındırmaya, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye vesile olduğunu aktaran Ergün, şunları kaydetti:

"Berat affın, rahmetin ve ilahi müjdenin tecelli ettiği, iç dünyamızı gözden geçirmenin ve yenilenmenin kapılarının aralandığı müstesna bir gecedir. Bu anlamlı gece; sorumluluklarımızı yeniden hatırlama, hatalarımızdan ders çıkarma ve daha iyiye yönelme fırsatı sunarken affedilmeyi dilemenin yanında affedici olmanın da erdemini bizlere hatırlatmaktadır. Kalplerimizi kin ve kırgınlıklardan arındırmaya, paylaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendirmeye vesile olan Berat Kandili, hoşgörünün, kardeşliğin ve toplumsal dayanışmanın daha da pekiştiği bir zaman dilimidir. Bu mübarek gecenin idrakiyle yapılan duaların ve sergilenen güzel niyetlerin, birlik ve beraberliğimize güç katacağına inanıyorum."