Vali Yılmaz Doruk, Arhavi'de Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Arhavi ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetledi.

İlçe genelinde yapılan denetimlere Vali Doruk'un yanı sıra İlçe Kaymakamı Kemal Güzel, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Sefer Yerebakan, İlçe Jandarma Komutanı Engin Yılmaz ve sağlık görevlileri katıldı.

Vali Doruk ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları denetledi.

Vali Doruk, esnaf ve vatandaşları kurallara riayet etmeleri, maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.