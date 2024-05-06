Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile minibüs çarpıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

06.05.2024 13:33  Güncelleme: 13:51
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çimento tankeri, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile çimento yüklü tanker çarpıştı.

Gaziantep'te tır ile minibüs çarpıştı! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

2 ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.

Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

VALİ ÇEBER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var" diye konuştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Gaziantep\'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Gaziantep, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sahin Agic: Ölenlere rahmet kalanlara sağlık şifa diliyorum 22 1 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum 14 0 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Şu elinde telefon olup da her şeyi çekmek (video ve fotoğraf) size ne kazandırıyor ki? Birinin başına kötü bir olay geliyor, adam daha hastaneye varmadan fotoğraf ve video jet hızıyla ilgili ya da ilgisiz herkese yayılıyor! Ne biçim bir toplumuz böyle? 11 1 Yanıtla
  • Aydın Duramaz: yarabbim sen yardım ve sabırlar ver kurban olduğum Allah'mm 2 0 Yanıtla
  • Harun Şirin: tuh olmasa iyiydi sans olmuslermi .. 0 1 Yanıtla
  • Selahattin KaYa: O kavşağı çok iyi biliyorum. Orda her an kaza olabilir mühendislik hatası . Lütfen incelmeye alın 1 0 Yanıtla
  • HoZaN KARAYOLUK: Rabbim sabır versin ailelerine Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah (biz dikkatli olalım birinin hatası insanların canına mal oluyor ) 0 0 Yanıtla

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