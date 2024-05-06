Gaziantep\'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çimento tankeri, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.
Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile çimento yüklü tanker çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var" diye konuştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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