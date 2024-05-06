Gaziantep\'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Emrah Aytekin:

Şu elinde telefon olup da her şeyi çekmek (video ve fotoğraf) size ne kazandırıyor ki? Birinin başına kötü bir olay geliyor, adam daha hastaneye varmadan fotoğraf ve video jet hızıyla ilgili ya da ilgisiz herkese yayılıyor! Ne biçim bir toplumuz böyle?