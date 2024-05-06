Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor

Yaşam

Sosyal medyada göbeğini sallayarak dans etmesiyle fenomen olan Yasin Cengiz'in kazancı ortaya çıktı. Cengiz'in yer aldığı bazı organizasyonlarda sahne başına aldığı yaklaşık 100 bin dolar para kazandığı öne sürüldü.

32 MİLYON TL PARA TOPLADI

Yasin Cengiz'in gelirinin 2023 sonu itibarıyla 400 bin dolar (yaklaşık 13 milyon TL) olduğu tahmin ediliyordu. Şu ana kadarki serveti ise 1 milyon civarı (32 milyon TL) olarak öngörülüyor.

YETİŞKİN FİLM YILDIZI İLE VİDEO ÇEKTİ

Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızlarından olan Eva Elfie Türkiye ziyareti sırasında 'Göbek Reis' olarak fenomen olan Yasin Cengiz ile video çekmişti. Birbirlerine dondurma yediren ikilinin o anları ise sosyal medyada viral olmuştu.