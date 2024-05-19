Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi - Son Dakika
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Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan ve bürokratlardan sokak köpekleri hakkında bilgi aldığı ve kurmaylarına "Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz" diye kızdığı iddia edildi. AK Parti'de yapılan sokak hayvanları zirvesinde İngiltere, İtalya ve Portekiz'de uygulanan "Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının acısız bir şekilde uyutulması" yönteminin gündeme geldiği öne sürülüyor.

19.05.2024 09:01  Güncelleme: 09:22
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Başıboş köpeklerin sebep olduğu yaralanma ve ölüm olayları son dönemde Türkiye gündeminden düşmezken, vatandaşlardan gelen şikayetlerin AK Parti'de yapılan sokak hayvanları zirvesinde de gündeme geldiği öğrenildi.

"ADIM ATIN, ŞİKAYETLER ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan ve bürokratlardan sokak köpekleri hakkında bilgi aldığı ve kurmaylarına "Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz" diye kızdığı öne sürüldü.

"MALİYETLER ÇOK YÜKSEK"

AK Parti'de yapılan sokak hayvanları zirvesinde sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığı, bunun için yeterli barınak bulunmadığı aktarılırken, maliyetlerin çok yüksek olması sebebiyle sıkıntı yaşandığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR AŞAMALI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK

Zirvede her ilde barınakların kapasitesine göre çalışmaların aşamalı sürdürülmesinin en doğru yol olduğu aktarılırken, etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisinin gündeme geldiği öğrenildi.

3 ÜLKEDEKİ SİSTEM ESAS ALINACAK

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre çalışmalar sırasında dünya örneklerinin incelendiği, İngiltere, İtalya ve Portekiz'deki"Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının acısız bir şekilde uyutulması" sisteminin esas alınacağı iddia ediliyor.

İTALYA'DAKİ UYGULAMA NASIL?

İtalya, hayvanların sahipsiz kalmaması, kötü muamele görmemesi, kısırlaştırılması, yeniden sahiplendirilene kadar barınaklarda bakılması, hayvanların deneysel testlerde kullanılmasının yasaklanması ve sadece tedavi edilemeyenlerin uyutulması için 1991'de 9 maddeden oluşan 281 numaralı yasayı çıkardı. Bu yasa ve sonrasında yapılan ek düzenlemelerle, hayvanlara kötü muamelede bulunanlar, 3 aydan 18 aya kadar hapis cezası ya da 5 bin ile 30 bin euro arasında para cezasına çarptırılıyor.

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Portekiz, AK Parti, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Vural ART: Ekonomi baktı olmuyor sokak hayvanlarına el atayım dedi uzun uzun yazasım var bi şeylerde neyse 21 49 Yanıtla
    Serdal Çetinkaya: Ben de uzun uzun şu köpeklerden senin yakınlarından birini parçalasın diye yazasım var ama nedense yazamıyorum vicdanım elvermiyor biliyor musun 44 10 Hasan Özgün: sen nerdeyse hergün köpeklerin saldırısına maruz kalıyor musun? Köpeklerin korkusundan evden çıkamamak nedir biliyor musun? 25 6
  • Ramazan Tenekeci: Her yerde Hasta köpekler aç ve bitkinler bir an önce tedbir alınması gerekir belediye başkanları talimat doğrultusunda önlem alınması lazım hayvanlar açlıktan sefil düşmüş insanın içi acıyor görünce 20 2 Yanıtla
    Mehmet Aydaz: önce memleketinin sefil düşmüş insanlarına acımalısın, insanlar açç aççççççç 8 25 Selami Karagülle: Mehmet aydaz İnsanlar aç deeğil AÇGÖZLÜ 13 0
  • İSM KLT: Sokak köpekleri haricinde sahipsiz kedilerede aynı şekilde müdahale etmek gerekir. Sahipsiz kedi nüfusuda çok arttı. Hastaneden restoranttan, eczaneden, vs vs heryerde 16 3 Yanıtla
    Murat Yılmaz: Mevzu köpeklerin insanlara saldırması. Kediler candır. Kimseye zararları yok, hatta faydaları var. 8 3
  • can kalyuncu: Sonunda daha kaç çocuk ölmesini bekliyorsunuz 16 1 Yanıtla
  • Hüseyin Taşkın GÜLER: Mevcut olanları barınaklara alınmalı ve üremeleri engellenmeli. Kısırlaştırılmalı 15 1 Yanıtla
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