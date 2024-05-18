Beylikdüzü\'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı

Erkan Dursun:

Türkiye’de sağlık çalışanları arasında anestezik madde bağımlılığının ne kadar yaygın olduğuna dair resmi veri bulunmuyor. Bu arastirilmali Haftalik kan testi yapilmali bu insanlar kontrol altinda turulmali şuan benim Tahminime göre yuzde 70 bagimlilar doktorlar hemşireler Buna düzenleme gelmeli Devletin bu Doktorlari hizaya sokmasi lazim