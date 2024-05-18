Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Beylikdüzü'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kalırken, koluna ilaç enjekte edilmesinin ardından hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin'in son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hemşirenin hastanenin koridorlarında dolaştığı görüldü. Bilgin'e enjekte edilen ilacın şişesinin üzerinden çıktığı ileri sürülen doktor da görüntülerde yer aldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan doktorun, Bilgin'in girdiği odadan dakikalar sonra çıkması dikkat çekti.

18.05.2024 22:48  Güncelleme: 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastane odasında ölü bulunan genç hemşirenin, ölmeden önceki son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GENÇ HEMŞİRENİN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü'nde bulunan Özel Birinci Hastanesi'nde yaşanmıştı. Dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastanede koluna ilaç enjekte edilmesinin ardından odana ölü bulunan hemşire Selen Bilgin olayına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, 24 yaşındaki genç hemşirenin hastane koridorlarında dolaştığı görüldü.

Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
Selen Bilgin

GÖRÜNTÜLERDE ŞÜPHELİ DOKTOR DA VAR

Olaya ilişkin cebinden iğneyle enjekte edilen ilacın şişesinin çıktığı ileri sürülen doktor Fatih A. da görüntülerde yer aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Fatih A.'nın da Selen Bilgin'in girdiği odadan dakikalar sonra çıkması yer aldı.

Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
Doktor Fatih A.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Doktor Fatih A., Selen Bilgin'in ilacı kendi kendine kolundan enjekte ettiğini söylemiş suçlamaları reddetmişti. Doktor Fatih A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Beylikdüzü\'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Beylikdüzü, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bu Kim: daha ne olsun illa itarifmi etmeli? 8 1 Yanıtla
  • Ders Olsun: Adalet sistemi çok ama çok acil değiştirilmeli.Bu ne ya adlı kontrolle serbest bırakmak. 7 1 Yanıtla
  • elhasaneyadabo: İlaç derken ; altın vuruştan bahsetmiyoruz değil mi ? 3 0 Yanıtla
  • Cancanimm2525 null: doktorun tipide müsait yapmaya 3 0 Yanıtla
  • Erkan Dursun: Türkiye’de sağlık çalışanları arasında anestezik madde bağımlılığının ne kadar yaygın olduğuna dair resmi veri bulunmuyor. Bu arastirilmali Haftalik kan testi yapilmali bu insanlar kontrol altinda turulmali şuan benim Tahminime göre yuzde 70 bagimlilar doktorlar hemşireler Buna düzenleme gelmeli Devletin bu Doktorlari hizaya sokmasi lazim 0 0 Yanıtla

22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:08:19. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement