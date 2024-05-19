Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim - Son Dakika
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Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

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Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ABD'deki Türk Günü yürüyüşünde görüntülendi. Bir televizyon kanalında kendisiyle ilgili yapılan açıklamalara yanıt veren Korkmaz, "Benim hakkımda ABD'de yürütülen herhangi bir gizli soruşturma yok, buna garanti verebilirim. Benden ikinci bir Reza Zarrap davası çıkmaz" dedi. Öte yandan kanala özel bir açıklama yapan Korkmaz'ın "2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim" dediği öğrenildi.

19.05.2024 08:24  Güncelleme: 08:34
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Kara para aklama suçlamasıyla aranan ve ABD'de bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'deki Türk Günü yürüyüşüne katıldı.

"HERHANGİ BİR GİZLENME, KAÇMA DERDİ YOKTU"

Sezgin Baran Korkmaz'ı görüntüleyen CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, "Sordum kendisine sizi Türkiye'de görmeyi bekliyorduk diye. '2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim' dedi ve ayrıldı. Herhangi bir şekilde gizlenme, kaçma derdi yoktu. Direkt içindeydi kalabalığın. Kendisi burada gayet rahat dolaşıyordu. Çok keyifliydi. Ben yanına gidip sorduğumda da gülerek, kahkaha atan bir insan profili verdi" ifadelerini kullandı.

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

"BENİM ALNIM AK OLMAZSA SOKAĞA ÇIKAMAZDIM"

Kanalın canlı yayınında kendisiyle ilgili yapılan konuşmalara yanıt veren Korkmaz ise "Benim hakkımda ABD'de gizli yürütülen herhangi bir soruşturma yok. Benden ikinci Reza Zarrap davası çıkmaz. Ben o memlekete yaptığım hizmeti memleketimin topraklarına ayağımı bastığımda döndüğümde anlatacağım. Benim alnım ak olmazsa sokağa çıkamazdım. Binlerce insan çalıştırdım, anlımızın akıyla hesap verdik, anlımın akıyla da memleketime döneceğim" diye konuştu.

"BEN YURT DIŞINDAYKEN BENİM HAKKIMDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI"

"Türkiye'den firar etmedim. Ben yurt dışındayken benim hakkımda yakalama kararı çıktı" diyen Korkmaz, "Türkiye'deyken hakkımda yakalama kararı ya da yurt dışı yasağı yoktu. Avukatlarım 2020 Mayıs ayında Türkiye'deki mahkemeye 'Müvekkilim hakkındaki tutuklama kararını kaldırın, müvekkilim ülkesine gelip ifade versin' dedi. Mahkeme bunu kabul etmedi, üst sınır 5 yıl olmasına rağmen" dedi.

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

"ÜLKEMDE AYNI SUÇTAN İKİ KEZ YARGILANAMAM"

Avusturya'nın kendisini ABD'ye iade ettiğini hatırlatan Korkmaz, "Avusturya'dayken Türkiye'deki MASAK raporunu baz alarak ABD hakkımda bir yakalama kararı çıktı. Avusturya'daki yakalama kararından dolayı orda 1 yıl yargılanmam devam ettikten sonra ülkeme dönmek için yapmış olduğum tüm hukuksal mücadelemden sonuç elde edilemeyince ABD'ye iadem oldu. Burada ABD'deki yargılamam bitip eğer ki karar para aklama suçlamasından jüri önünde suçsuz bulunduktan sonra ülkeme döndüğüm zaman, ülkemde de aynı suçtan iki kez yargılanamam" ifadelerini kullandı.

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye\'ye döneceğim

Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Behzat: gel kral bir sen eksiktin 5 1 Yanıtla
  • sefa yılmaz: Aklın aksa o zaman neden 2 ay sonra geleceksin. Gelsene Türkiye'ye 2 ay süresince kime ne taviz verip. Kendini haklı çıkaracaksın. 0 4 Yanıtla
  • Murat Kara: Brokrat yargıdan işi baglamış galiba garantili geliyor hey yavru kuş İş adamı beyefendi olur gelince Cennet ulke 1 0 Yanıtla
  • Necati Çarboğa: Bekliiiiiiiiiiik 0 0 Yanıtla

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