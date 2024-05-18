Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a, Gazze'deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımında İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer aldı.

18.05.2024 23:19  Güncelleme: 00:42
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine, Gazze'de işlediği savaş suçlarını kanıtlayan Anadolu Ajansı (AA) kareleriyle yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'na Gazze'deki sivil soykırımı gösteren fotoğraflarla cevap verdi

Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz'a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı. Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'na Gazze'deki sivil soykırımı gösteren fotoğraflarla cevap verdi

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'DE HASTANE VURDU

Öte yandan gün içinde İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombaladı. Saldırıda 10'u çocuk, 10'u da kadın olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'na Gazze'deki sivil soykırımı gösteren fotoğraflarla cevap verdi

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine verdiği mülakatta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Netanyahu'nun soykırımcı yöntemleri Hitler'i kıskandırıyor" demesi sonrası, "Zalim ve yalancı" şeklinde paylaşım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a Türkiye'den zehir zemberek yanıt gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'na Gazze'deki sivil soykırımı gösteren fotoğraflarla cevap verdi

12 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, İsrail'in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur." denilmişti.

Dışişleri Bakanlığı\'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz\'a fotoğraflı yanıt
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt - Son Dakika

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