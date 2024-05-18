Dışişleri Bakanlığı\'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz\'a fotoğraflı yanıt

Politika

Süper Lig\'e iki takım daha veda etti

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine, Gazze'de işlediği savaş suçlarını kanıtlayan Anadolu Ajansı (AA) kareleriyle yanıt verdi.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz'a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı. Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'DE HASTANE VURDU

Öte yandan gün içinde İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombaladı. Saldırıda 10'u çocuk, 10'u da kadın olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.