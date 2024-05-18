İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine ateş açarak hayatını kaybeden şahsın cinsel organında 16 parça eroin bulundu. Yapılan araştırma sonucu ölen şahsın kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, yaralı şahsın ise toplam 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.

18.05.2024 23:43
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İstanbul Arnavutköy'de polis ekiplerine ateş açarak hayatını kaybeden şahsın cinsel organında gizlediği tespit edilen 16 parça eroin ele geçirildi.

Olay, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri Kavakdibi Sokağı üzerinde bulunan metruk binaya uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler vatandaştan gelen beyan üzerine yabancı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polisi görünce silah çekerek kaçmak istedi. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıkarken, olayda Erhan K. isimli şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hakan Ç. isimli şüpheli ise tedavi altına alındı.

İstanbul'da polisle çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı

ÖLEN ŞAHSIN CİNSEL ORGANINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Hayatını kaybeden Erhan K.'nın kaldırıldığı hastanede müdahale sırasında cinsel organında uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından ölen şahsın cinsel organında sakladığı satışa hazır vaziyette 16 parça eroin ve olay sırasında kullandıkları 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul'da polisle çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Yapılan araştırma sonucu Erhan K.'nın kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, Hakan Ç.'nin ise toplam 6 suç kaydı olduğunun tespit edildiği, tahkikat işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İstanbul\'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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