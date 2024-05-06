Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı - Son Dakika
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Yaşam

Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı

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İzmir Karşıyaka'da nikah memuru, dua edilirken mikrofonu alıp müzik açtırdı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

06.05.2024 13:56  Güncelleme: 13:59
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İzmir Karşıyaka'da kıyılan bir nikah merasimi öncesi kayda geçen görüntüler tepki çekti. Nikah öncesi dua etmek isteyen hocaya müdahale eden nikah memuru, "Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz." diyerek mikrofonu hocanın elinden aldı.

"BURADA İZİN VERMİYORUZ, LÜTFEN EVİNİZDE YAPIN"

Olay İzmir Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yaşandı. Murat Kayacan isimli vatandaş, oğlunun nikah merasiminde dua etmek için bir hocayı sahneye davet etti. Hocanın duaya başlayacağı sırada arkadan gelen nikah memuru, "Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz. Resmi nikah kıyıyoruz biz. Lütfen evinizde yapın" diyerek mikrofonu hocanın elinden alarak sahnenin arka tarafına geçti.

DUAYA DEVAM EDİLİNCE MÜZİK AÇILDI

Davetliler, yaşananlara anlam veremezken hoca mikrofonsuz bir şekilde dua etmeye başladı. Ancak bu defa ise müziğin sesi açıldı. Nikaha katılan davetliler olayı alkışlarla protesto ederek tepki gösterdi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler çok konuşulmaya başlandı.

Karşıyaka, İzmir, Memur, Gündem, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • serkan Abasar: nikah memuru salonun sahibi miymiş? şarkı oluyorda dua neden olmuyormuş ? evlenmek için o kişilere ayrılan zaman içerisinde dua etmek istemişlerse bu nikah memurunun zoruna giden nedir bu insanlar tc vatandaşı değil mi 1 0 Yanıtla
  • bedir arslan: peki resmi dairede müzük serbestmi 1 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger: saygısız 0 0 Yanıtla
  • Recep Aydın: Din isleri devlet islerine karışmamalıdır. Sayın nikah memurunun yaptığı davranış etik gözükmese de yapması gerekeni yapmıştır. Aksi kafada olanlar tez vakitte Afganistan, Pakistan sınırları içerisinde bulunsunlar. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı - Son Dakika
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