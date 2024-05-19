İzmir\'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı

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Toz taşınımlı hava İzmir'de etkisini göstermeye başlarken kısa süreli hafif yağmurun da sabah saatlerinde etkili olması nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından toz taşınımlı hava, İzmir'de de etkili olmaya başladı. Toz taşınımlı hava nedeniyle şehirde görüş mesafesi azalırken, İzmir manzarası puslu havaya dönüştü.

ARAÇLARIN ÜZERİ ÇAMURLA KAPLANDI

Meteorolojinin internet sitesinde İzmir için verilen Günlük Ortalama Yüzey Toz Konsantrasyonu, 155 metreküp olarak açıklandı. Sabah saatlerinde kente yapan kısa süreli hafif yağmur ise toz taşınımlı hava nedeniyle çamura dönüştü. Özellikle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.