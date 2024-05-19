İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı - Son Dakika
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İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı

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Meteorolojinin uyardığı çöl tozu İzmir'de etkisini gösterdi. Kentte kısa süreli yağmurla birlikte otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu. Toz taşınımıyla görüş mesafesi de düştü.

19.05.2024 07:59  Güncelleme: 09:00
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Toz taşınımlı hava İzmir'de etkisini göstermeye başlarken kısa süreli hafif yağmurun da sabah saatlerinde etkili olması nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından toz taşınımlı hava, İzmir'de de etkili olmaya başladı. Toz taşınımlı hava nedeniyle şehirde görüş mesafesi azalırken, İzmir manzarası puslu havaya dönüştü.

İzmir'de çöl tozu! Araçlar çamur içinde kaldı

ARAÇLARIN ÜZERİ ÇAMURLA KAPLANDI

Meteorolojinin internet sitesinde İzmir için verilen Günlük Ortalama Yüzey Toz Konsantrasyonu, 155 metreküp olarak açıklandı. Sabah saatlerinde kente yapan kısa süreli hafif yağmur ise toz taşınımlı hava nedeniyle çamura dönüştü. Özellikle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.

İzmir\'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı - Son Dakika

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