Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor - Son Dakika
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Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor

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Erzincan Valiliği vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için köylere gece görüş ve yapay zeka destekli plaka okuma yazılımı içeren kamera sistemi kuruyor. Merkeze bağlı 59 köydeki kamera kurma işlemleri tamamlanırken ilçelere bağlı köylerde ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

06.05.2024 13:55  Güncelleme: 14:45
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Erzincan Valiliği köylere, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece görüş ve yapay zeka destekli plaka okuma yazılımı içeren kamera sistemi kuruyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bulunan tüm köylere, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için kamera sistemleri kurulmaya başlandı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERA SİSTEMİ

Kent merkezine bağlı 59 köyde gece görüş ve yapay zeka destekli plaka okuma yazılımı içeren kamera sistemi kurulumu tamamlandı, ilçelere bağlı köylerde ise çalışmalar devam ediyor.

"KÖYLÜLERİMİZ KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSEDİYOR"

Hancıçiftliği köyü Muhtarı Resul Çetin, Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ederek, köyleri için önemli bir eksikliğin giderildiğini belirtti. Yıllarca beklenen kamera sisteminin köylere kurulduğunu kaydeden Çetin, "Kurulan kamera sistemleri ile giren çıkan artık izleniyor ve takip ediliyor. Köyde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri hayvan hırsızlığına karşı da büyük bir önlem alınmış oldu. Köy halkımız bu uygulamadan çok memnun kaldı. Köylülerimiz artık kendilerini daha güvende hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

Saztepe köyü muhtarı Talat Doğan ile Uluköy muhtarı Kenan Okumuş da hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzincan\'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor - Son Dakika

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