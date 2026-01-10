Asarcık\'ta 2026 İlk Meclis Toplantısı

Asarcık Belediyesi, 2026 yılının ilk belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye binasında Belediye Başkanı Şerif Kılağuz başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçenin gelişimi ve kalkınmasına yönelik gündem maddeleri ele alındı.
Toplantıda imar konuları öncelikli olarak görüşülürken, alınan kararların Asarcık'ın geleceğine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.
