Asırlık çınar Hanife nine de Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Asırlık çınar Hanife nine de Covid-19 aşısı oldu

18.02.2021 10:39

Asırlık çınar Hanife nine de Covid-19 aşısı oldu Malatya'da yaşayan 107 yaşındaki Hanife Şahin'e, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Birimi tarafından Covid-19 ikinci doz aşısı vuruldu.

Asırlık çınar Hanife nine de Covid-19 aşısı oldu

MALATYA - Malatya'da yaşayan 107 yaşındaki Hanife Şahin'e, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Birimi tarafından Covid-19 ikinci doz aşısı vuruldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, beraberinde Evde Bakım Biriminde görevli sağlık çalışanları ile birlikte Hanife Ninenin evine giderek Covid-19 2. doz aşısını yaptılar. Ziyaret sırasında Hanife Ninenin başka sağlık sıkıntılarının olup olmadığını da sorgulayan Başhekimi Aktürk, asırlık çınarın şikayetlerini dinleyerek genel muayenesini de yaptı. Yaşına göre oldukça sağlıklı olduğu gözlenen Hanife Nine'nin ufak tefek sağlık sıkıntılarının olduğunu belirten Başhekim Aktürk, bir asrı geride bırakan Hanife Ninenin şikayetleri için tedavi verdi.

6 çocuk ve 15 torun sahibi Hanife Nine'de evlerine kadar gelip aşısını yapan sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Asırlık çınar Hanife nine de Covid-19 aşısı oldu
Asırlık çınar Hanife nine de Covid-19 aşısı oldu
Asırlık çınar Hanife nine de Covid-19 aşısı oldu
Asırlık çınar Hanife nine de Covid-19 aşısı oldu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hanife Şahin, Koronavirüs, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Asırlık çınar Hanife nine de Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika


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