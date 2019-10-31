Asker selamını bir tek o vermedi...Mehmetçiğe asker selamı gönderen protokolün arasında bulunan HDP'li Muazzez Çağrıtekinci asker selamı vermedi

KARS - Kars'ta, "Bugünün Çocuklarının Yarının Çocuklarına Bırakacakları Daha Temiz Bir Dünya İçin El Ele Kampanyası" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu, protokol üyeleri ve öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi. Protokol asker selamı verirken, HDP'li Kars Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekinci'nin ise asker selamı vermemesi dikkat çekti.

Çağrıtekinci, Vali Yardımcısı Doğu'nun, 'hadi bir kere daha selam' veriyoruz diyerek tekrar asker selamı verdiği sırada da Çağrıtekinci, telefonla konuşmayı tercih etti. HDP'li Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekinci'nin selam vermemesi kameralara yansıdı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu "Bugünün Çocuklarının Yarının Çocuklarına Bırakacakları Daha Temiz Bir Dünya İçin El Ele" projesi kapsamında çevre temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu, Kars Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz, AK Parti Kars İl Başkan Yardımcısı Kadir Sarıdağ, daire amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde başlayan yürüyüş, G.A.M.P Caddesi, Karadağ, Ordu ve İnönü Caddesinden devam ederek Hükümet Konağı önünde son buldu. Yürüyüş esnasında protokol üyeleri ve öğrenciler çevrede gördükleri çöpleri topladılar.

Yürüyüşün ardından katılımcılar hilal yaparak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam göndererek asker selamı verdi. Yürüyüş sonunda Kars Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürüyüşe katılanlara ikramda bulunuldu.