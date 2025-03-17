ASKİ'den Kış Uyarısı: Su Sayaçlarını Koruyun - Son Dakika
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ASKİ'den Kış Uyarısı: Su Sayaçlarını Koruyun

ASKİ, soğuk hava nedeniyle su sayaçlarının donmaması için önlemler aldı ve vatandaşları uyardı.

17.03.2025 17:54
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(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle su sayaçlarında meydana gelebilecek donma riskine karşı vatandaşları alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi. ASKİ yetkilileri, donan sayaçlara ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18-24 Mart tarihleri arasında Ankara'da soğuk havanın etkili olacağını açıklaması üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşları donma riskine karşı uyardı. ASKİ yetkilileri, sayaçların bulunduğu yerin hava cereyanına karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılmasını, kırık camların yenilenmesini önerdi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, "Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları izocam, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kapatılmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

Donan sayaçlara ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemesi gerektiğinin de altını çizen yetkililer, bu durumda sayaçların bir daha kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekti. Abonelerden, sayacın donması, patlaması veya su akması durumunda derhal vananın kapatılarak, yetkililere haber verilmesi istendi.

Su sayaçları ve borular nasıl korunmalı?

Konut ve iş yeri aboneleri başta olmak üzere site ve apartman yöneticilerinin, kış aylarında alması gereken önlemler ise şu şekilde:

Sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının dışı alüminyum, içi ise izocam malzemeli hazır koruma malzemesi ile kaplanmalı,

Sayaç ve tesisat boruları, pamuklu kumaş malzeme ile sayaç ekranının açık kalması sağlanacak şekilde sarılmalı,

Müstakil bahçe evi, gecekondu, dubleks, villa gibi konut ya da iş yerlerinde kuru talaş, kuru saman, parçalı strafor gibi malzemelerle yastık vazifesi görecek şekilde sayacın bulunduğu alanın kuru olması sağlanmalı (sayacın kuyu içerisinde olan yerleri de dahil),

Sayaç mahalli veya tesisat kesinlikle naylon türü bir malzeme ile korunmamalı (aksi halde sayacın ve sayaç mahallinin nemlenmesine ve sayacın patlamasına neden olmaktadır),

Sayaç odaları, kolektör ve katlardaki sayaç şaftlarında bulunan sayaçlar, rüzgar veya soğuk olan açık alanlarda bulunmamalı,

Sayaç odaları veya müstakil katlarda olan sayaç yerlerinde kesinlikle aydınlatma olmalı,

Sayaç arızalarında müdahale ve patlak anında ekiplerin hareket alanı ve suyun gideri mutlaka olmalıdır.

Kaynak: ANKA

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