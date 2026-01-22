Aso Yanardağı'nda Kaybolan Helikopterin Enkazı Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Aso Yanardağı'nda Kaybolan Helikopterin Enkazı Bulundu

Aso Yanardağı\'nda Kaybolan Helikopterin Enkazı Bulundu
22.01.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'daki Aso Yanardağı'nda kaybolan turistik helikopterin enkazına ulaşıldı, arama çalışmaları devam ediyor.

JAPONYA'daki Aso Yanardağı'nda volkanik kraterde bulunan enkazın, önceki gün kaybolan turistik helikoptere ait olduğu bildirildi.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT), ülkenin güneybatısındaki Kumamoto eyaletindeki Aso Yanardağı bölgesinde yürütülen arama çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yanardağın Nakadake krateri içinde helikopter gövdesine benzeyen ağır hasarlı bir nesneye rastlandığı ve yapılan incelemeler sonucu bu enkazın, önceki gün kaybolan turistik helikoptere ait olduğunun doğrulandığı belirtildi.

Helikopterde bir pilot ile iki Tayvanlı turistin bulunduğu kaydedilirken, yoğun volkanik gaz ve zorlu arazi şartları nedeniyle pilot ve yolculara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü ifade edildi.

Kumamoto'daki Aso Yanardağı çevresinde turistik uçuş yapan helikopterin, önceki gün uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği, ancak planlanan dönüş saatinde üsse dönmediği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Havacılık, Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aso Yanardağı'nda Kaybolan Helikopterin Enkazı Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:03:15. #7.11#
SON DAKİKA: Aso Yanardağı'nda Kaybolan Helikopterin Enkazı Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.