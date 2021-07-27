ASPENDOS ARENA'NIN ARAZİSİ YİNE MAHKEMELİK - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde belediyenin mühürlediği ve kaçak yapılaşma nedeniyle verdiği para cezası ve yıkım kararları, mahkeme tarafından da onaylanan Aspendos Arena'nın bulunduğu arazi, yine mahkemelik oldu. Mülk sahibi, Antalya Toprak Koruma Kurulu'nun tarım arazisinden çıkartılmasına yönelik kararına karşı, iptal davası açtı.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 2008 yılına kadar gösteriler yapan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri nedeniyle gösterilerini durdurdu. O dönem, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izniyle Aspendos Antik Tiyatro'ya yakın bölgede, Hüseyin Avni Aykol'a ait kiralanan alanda bin 300 metrekarelik sahnesi ve 5 bin kişilik kapasitesiyle 'Aspendos Arena' kuruldu.

İLK YIKIM KARARI 2017'DE ÇIKTI

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, başvuru üzerine Belkıs Mahallesi'ndeki 5 bin kişilik Aspendos Arena'nın yıkımı doğrultusunda, 23 Ekim 2017 tarihli karar verdi. Kurul kararına istinaden, mülkiyet sahibi Aykol tarafından ihtarname çekilip tesisin kaldırılması istendi. Ancak bu süreçte Koruma Yüksek Kurulu, yapıların kaldırılmaması kararını aldı.

Antalya Toprak Koruma Kurulu ise gösteri merkezinin bulunduğu alanı, tarım arazisi statüsünden çıkardı. Ardından arazi sahibi, Serik Belediyesi ve Anadolu Gösteri Eğitim Turizm Animasyon Organizasyon Prodüksiyon ve Danışmanlık şirketinin dahil olduğu idari işlemler ve dava süreçleri başladı. Şirket, tesisin mühürlenmesi ve Yapı Tatil Tutanağı'nın mahkemece iptaliyle yıkım ve para cezalarının iptali için üst mahkeme olan Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İdare mahkemesi, yerel mahkeme kararlarına karşı itirazları reddetti. Son olarak mülk sahibi Aykol, Antalya Toprak Koruma Kurulu'nun, Aspendos Arena'nın kurulu olduğu alanın tarım arazisi statüsünden çıkartılmasına yönelik karara karşı iptal davası açtı.

BELEDİYEDEN MÜHÜR, YIKIM KARARI VE PARA CEZASI

Serik Belediyesi ekipleri, 3'üncü derecede arkeolojik sit alanındaki Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nde, 15 Eylül 2019'da düzenlenen Yapı Tatil Tutanağı kapsamında, gösteri merkezini mühürledi. Ekim 2019'daki denetimde de imara aykırı uygulamalar inşa edildiğinin tespiti üzerine 30 gün içinde ruhsatlı hale getirilmesi, getirilmediği takdirde belediye ekiplerince yıkılıp, tahakkuk edecek yıkım bedelinin de ilgili şirketten tahsil edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca İmar Kanunu kapsamında 29 bin 875 TL ve 62 bin 565 TL olmak üzere toplam 92 bin 440 TL idari ceza verildi.

ŞİRKET DAVA AÇTI, MAHKEME REDDETTİ

Belediyenin bu iki işlemine karşı Anadolu Gösteri Eğitim Turizm Animasyon Organizasyon Prodüksiyon ve Danışmanlık şirketi, Yapı Tatil Tutanağı'nın iptaline ilişkin Antalya 5'inci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Şirket, yıkım kararı ve idari para cezasının iptali için de Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. 2'nci İdare Mahkemesi, 23 Eylül 2020 tarihli kararında idari para cezasının 29 bin 875 TL'lik kısmını iptal ederken, yıkım kararı ve 62 bin 565 TL'lik kısmıyla ilgili itirazları ise reddetti. Antalya 5'nci İdare Mahkemesi de Yapı Tatil Tutanağı'nın iptaline ilişkin itirazı reddetti.

ÜST MAHKEMEDEN DE RET KARARI ÇIKTI

Şirket, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi ve Antalya 5'inci İdare Mahkemesi'nin kararlarına karşı üst mahkeme olan Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu. Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi'nce, iki davayla ilgili 3 Haziran 2021 tarihli karar çıktı. Üst mahkeme, hem mühürleme işlemine ilişkin Yapı Tatil Tutanağı, hem de yıkım kararı ve idari para cezasına ilişkin yerel mahkeme kararlarına karşı itirazları reddetti. Konya Bölge İdare Mahkemesi, mahkeme kararı ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından başvurunun reddine oy birliğiyle karar verdi.

ARAZİ TARLA STATÜSÜNDEN ÇIKARTILDI

Diğer yandan arazi sahibi Aykol, arazinin tarım arazisi kapsamından çıkartıldığı yönündeki duyum üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne dilekçeyle bilgi talebinde bulundu. Aykol'un talebi üzerine 30 Mart'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden verilen yanıtta, Antalya Toprak Koruma Kurulu'nca taşınmazın tarım dışı kullanımının uygun görüldüğü kaydedildi.

VALİ YARDIMCISINDAN RET OYU

20 bin 842 metrekare sulu mutlak, 19 bin 116 metrekare sulu dikim olmak üzere toplam 39 bin 958 metrekarelik tarım arazisinin, Aspendos Arena Gösteri Merkezi amaçlı tarım dışı kullanımına ilişkin kurul kararında, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in ret, diğer 10 üyenin kabul oyu verdiği görüldü.

ARAZİ SAHİBİ DAVA AÇTI

Arazisinin boşaltılmasını ve tarım arazisi olarak kalmasını isteyen mülk sahibi Aykol, Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı davada, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Antalya Toprak Koruma Kurulu'nun kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması ve iptalini istedi. Dava dilekçesinde, özellikle yıkım ve tahliye olmak üzere tüm yargı kararlarına rağmen kiracı şirketin taşınmaz üzerindeki portatif yapıları söküp tahliye etmek istemediği için kiracısı olduğu mülkü bir şekilde sahiplenmek amacıyla çeşitli kurumlar nezdinde birtakım girişimlerde bulunmaya yöneldiği kaydedildi. Arazinin, sulu mutlak tarım arazisi olduğu vurgulanan dilekçede, Antalya Toprak Koruma Kurulu kararının açıkça hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)