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NUR SULTAN - Astana garantörleri Suriye'de sivilleri hedef alan terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek - Son Dakika

NUR SULTAN - Astana garantörleri Suriye'de sivilleri hedef alan terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek

22.12.2021 15:38

Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de sivilleri hedef alan terör gruplarına karşı iş birliğini devam ettirme kararı aldı.

Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de sivilleri hedef alan terör gruplarına karşı iş birliğini devam ettirme kararı aldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Suriye konulu 17. Astana görüşmelerinin sonuç bildirisi açıklandı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak imzaladığı bildiride, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne bir kez daha saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Suriye'nin birliğini baltalamayı ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit etmeyi amaçlayan ayrılıkçı faaliyetlere karşı her türlü mücadeleyi etmek için birlikte çalışma isteklerinin yinelendiği bildiride, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde artan ve sivilleri hedef alan saldırılar şiddetle kınandı.

Bildiride, DEAŞ, El Nusra Cephesi ve El Kaide ile bağlantılı diğer tüm terör gruplarını nihai olarak ortadan kaldırmak için iş birliğini devam ettirme kararı yinelendi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde artan terör faaliyetlerinden ciddi endişe duyulduğu ifade edilen bildiride, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki insani durumu iyileştirmek için daha fazla çaba gösterme konusunda mutabık kalındı. İdlib ile ilgili tüm anlaşmaları eksiksiz uygulayarak, sahada sükunetin sağlanması gerektiği vurgulandı." görüşü paylaşıldı.

Bildiride, Suriye'nin kuzeydoğusunda terörle mücadele bahanesiyle meşru olmayan yönetim girişimlerinin reddedildiği kaydedildi.

Fırat'ın doğusunda, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı faaliyetlere karşı durulması kararının vurgulandığı bildiride, "Bu bağlamda, Fırat'ın doğusunda ayrılıkçı grupların sivillere yönelik artan düşmanlıklarından ciddi endişe duyuldu." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Suriye'ye ait olması gereken petrol gelirlerinin yasa dışı ele geçirilmesine karşı çıkıldı ve İsrail'in, Suriye'de uluslararası hukuku, bölgedeki istikrar ve güvenliği tehlikeye atan askeri saldırıları kınanarak, bu saldırıların durdurulması istendi.

Suriye'deki siyasi sürecin ilerletilmesinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler himayelerinde gerçekleşen Suriye Anayasa Komitesi'nin rolünün önemine dikkat çekilen bildiride, komitenin 7. turunun bir an önce yapılması çağrısında bulunuldu.

Ayrımcılık, siyasallaştırma ve önkoşul olmaksızın tüm Suriyelilere ülke genelindeki engellerin kaldırılması ve ülkede altyapı projelerinin desteklenmesi için uluslararası topluma ve BM'ye çağrı yapılan bildiride, ayrıca mültecilerin uluslararası insancıl hukuka uygun olarak Suriye'ye geri dönüşlerini kolaylaştırma ve tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin faaliyetleri genişletmeye yönelik destek kararı dile getirildi.

Taraflar, bildiride, bir sonraki Suriye konulu Astana görüşmelerinin, 2022'nin ilk yarısında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılmasına karar verdi.

NUR SULTAN - Astana garantörleri Suriye'de sivilleri hedef alan terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek
NUR SULTAN - Astana garantörleri Suriye'de sivilleri hedef alan terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek
NUR SULTAN - Astana garantörleri Suriye'de sivilleri hedef alan terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek
NUR SULTAN - Astana garantörleri Suriye'de sivilleri hedef alan terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Suriye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NUR SULTAN - Astana garantörleri Suriye'de sivilleri hedef alan terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek - Son Dakika


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