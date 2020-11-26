Atakum'dan şehit polise vefa - Son Dakika

Atakum'dan şehit polise vefa

26.11.2020 15:05
Atakum'dan şehit polise vefa, System.String[]

Atakum Belediyesi, geçen ağustos ayında Samsun'da şehit düşen polis memuru Adem Keskin'i unutmadı.

Atakum Belediyesi, geçen ağustos ayında Samsun'da şehit düşen polis memuru Adem Keskin'i unutmadı. Şehit polisin adı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen parkta yaşatılacak. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Hemşehrimiz, kardeşimiz Adem Keskin'i unutmayacağız" dedi.

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların vakit geçirebileceği sosyal alanlara sahip, kentteki çocukların da eğlenebileceği oyun grupları içeren yeni parklar inşa ediyor. Kentin eski ve yeni yerleşim bölgelerinde sosyal alan ihtiyacına yönelik hazırlanan çalışma programını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi 37 ve 56. sokakların kesişiminde inşa edilen parkı Atakumluların hizmetine sundu. Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda alınan karar ile parka, 'Şehit Polis Memuru Adem Keskin' ismi verildi. Geçen ağustos ayında yol uygulaması sırasında bir sürücünün dur ihtarına uymaması nedeniyle kaçan şüpheliyi takip eden yunus ekibinde görevli Polis Memuru Adem Keskin, motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaza yapmış, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın şehit düşmüştü.

"Şehit polisimizin acısı yüreğimizde"

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yoğun bir çalışma ile kısa sürede kullanıma hazır hale getirdiği Şehit Polis Adem Keskin Parkı'nda yetişkinler için dinlenme ve spor alanları bulunuyor. Alandaki ağaçlar korunarak planlanan parkta çocuklar da unutulmadı. Minik Atakumlular, Şehit Polis Adem Keskin Parkı'nda tartan zemin üzerine kurulan; tahterevalli, salıncak ve kaydıraklardan oluşan çocuk oyun alanında keyifli şekilde vakit geçirebiliyor. Ömürevleri mevkisinin merkezi alanlarından birinde yer alan Şehit Polis Adem Keskin Parkı, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgede vatandaşların dinlenme ihtiyaçlarına da yanıt veriyor.

Kentte yeni oluşturulan sosyal olanların yanı sıra tadilata ihtiyaç duyan parklarda da çalışma yürüttüklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum'un dört bir yanında irili ufaklı 405 parkımız var. Yeni inşa ettiklerimiz ile bu sayı her geçen gün artıyor. Mahalle parkları, komşuluk ilişkilerinin gelişmesine olanak tanıyor. Buralarda genç ya da yaşlı tüm Atakumlular parklarımızda vakit geçirebiliyor, yakın çevresinde yaşayan diğer insanlar ile bir araya gelebiliyor. Böylece komşuluk hukuku gelişim gösteriyor. Cumhuriyet Mahallesi, Ömürevleri semtinde yapımını tamamladığımız parkımız da hem bu ilişkileri geliştirecek hem de acısını yüreğimizde taşıdığımız, hemşehrimiz, şehit polis memuru kardeşimiz Adem Keskin'in anısını yaşatacak" diye konuştu. - SAMSUN

Atakum'dan şehit polise vefa
Atakum'dan şehit polise vefa
Atakum'dan şehit polise vefa
Atakum'dan şehit polise vefa

Polis Memuru, Adem Keskin, Atakum, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum'dan şehit polise vefa - Son Dakika


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