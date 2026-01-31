Ataşehir'de Fabrika Yangını

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 13.15 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 23. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL