Ataşehir'de Yangın Paniği

(İSTANBUL)- Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 23. Sokak'ta bulunan 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesi söndürüldü.
Soğutma çalışması yapılan yangında, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
