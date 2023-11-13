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Atatürk'e hakaret eden dönerci, hastalığı sayesinde serbest kaldı - Son Dakika

Atatürk'e hakaret eden dönerci, hastalığı sayesinde serbest kaldı

13.11.2023 14:42  - Güncelleme: 15:07

10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret eden Erzurumlu fenomen Mustafa Atmaca, verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. İki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Atmaca, tutuksuz yargılanacak.

Sosyal medya üzerinde 650 bin takipçisi bulunan Mustafa Atmaca, 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret etti. Videonun yayılmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü Atatürk'e hakaret suçundan tutuklanan Atmaca, bugün tahliye edildi.

HASTALIĞI SAYESİNDE SERBEST KALDI

İki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Atmaca, tutuksuz yargılanacak. Atmaca'nın verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Atatürk'e hakaret eden dönerci, hastalığı sayesinde serbest kaldı

NE DEMİŞTİ?

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanının sahibi olan Mustafa Atmaca, "Hacı'nın yağ akımı" adı altında 'Tiktok'ta açtığı ve 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'e hakaret eden dönerci, hastalığı sayesinde serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'e hakaret eden dönerci, hastalığı sayesinde serbest kaldı - Son Dakika
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