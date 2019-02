Atatürk'ün Balıkesir'e Gelişinin 96'ncı Yılı Kutlandı

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'ün Balıkesir 'e ilk gelişinin 96'ncı yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Balıkesir Gar Binası'nda başlayan kutlamalarda temsili olarak Atatürk'ün trenle gelişi canlandırıldı. Temsili karşılama töreninde trenden inen Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi bir gazı Atatürk'ü temsil eden Türk Bayrağı'nı Vali Ersin Yazıcı 'ya öperek teslim etti.Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 96'ncı yıl dönünü dolayısıyla düzenlenen törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptı. Kafaoğlu, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e teşriflerinin ve Zağnos Paşa Camii'nde yaptığı tarihi hitabının 96. yılı münasebetiyle bir aradayız. Milli şairimizin de dediği gibi bu millet her zaman küllerinden doğmasını ve ayağa kalkmasını bilmiştir. Kuvayi Milliye şehri Balıkesirimiz de Milli mücadelenin temellerinin atıldığı, bir milletin parçalanmaktan kurtularak adeta köklerinden yeniden ayağa kalkmasını bilmiştir. Milli mücadeledeki görevini canı pahasına da olsa eksiksiz yerine getirmiştir. Bizler o kahramanların torunları olmaktan, bu şehirde yaşamaktan, Milli Mücadelenin can damarı haline gelmiş bu Kuvayi Milliye topraklarda olmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Atatürk'ün önderliğiyle büyüyen bağımsızlık ve egemenlik ruhu milletimizin damarlarındaki asil kanda her daim var olmuştur. Tıpkı 15 Temmuz gecesi vatanımızın bölünmez bütünlüğüne el sürmek isteyen, istiklal ve istikbalimize kasteden, yıllarca sinsice içimizde yuvalanmış Fetö terör örgütü mensubu satılmış hainleri durdurmak için nasıl harekete geçtiyse, tarihten bu yana bağımsızlığına düşkün olan milletimiz; bugün de, yarın da buna izin vermeyecektir" diye konuştu.Tren Garı'ndaki karşılama töreninin ardından "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi. - BALIKESİR