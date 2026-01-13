Atatürk'ün Evrensel Değerleri Projesi

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Atatürk'ün dünya halkları üzerindeki etkisinin araştırıldığı "Atatürk'ün Dünyası: Evrensel Değer Haritası" adlı proje hazırladı. Video röportaj aracılığıyla yürütülen projede Atatürk'ün bilime, barışa, eşitliğe, özgürlüğe ve laikliğe dayalı vizyonunun dünya kamuoyundaki yansımalarının ortaya konulması amaçlandı.

Röportajlara katılan yabancı katılımcılar, Atatürk'ü barışçıl liderliği, çağdaşlaşma anlayışı ve evrensel değerlere olan bağlılığı çerçevesinde değerlendirdiklerini ifade etti. Hazırlanan video içerikleri, proje sunumlarında ve sergi alanında izleyicilerle buluşturuldu.

Çalışmaların önemli bir çıktısı olarak hazırlanan "Evrensel Değer Haritası"nın, Atatürk'ün fikirlerinin küresel ölçekte nasıl algılandığını ortaya koyan özgün bir çalışma niteliği taşıdığı belirtildi. Harita üzerinde farklı ülkelerden bireylerin Atatürk hakkındaki görüşlerine yer verilerek, Atatürk'ün düşüncelerinin sınırları aşan evrensel bir miras olduğu vurgulandı.

Proje kapsamında hazırlanan değer haritası ve video çalışmaları, Burhaniye merkezde kurulan sergi alanında halkın ziyaretine sunuldu. Ayrıca video röportajlar, Burhaniye Meydanı'nda yer alan billboard ekranlarında da yayınlanarak geniş kitlelere ulaştırıldı. Sergi ile Atatürk'ün düşüncelerinin yalnızca akademik çevrelerde değil, toplumun her kesiminde anlaşılması ve özellikle dünya gençliğiyle buluşturulması hedeflendi.

Sergiye Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da katılım sağladı. Etkinlik, Burhaniye halkının yoğun ilgisiyle karşılandı ve ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldı. Etkinlik sonunda İlban, projenin taşıdığı akademik ve toplumsal değere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evrensel değerlerini uluslararası bir bakış açısıyla ele alan bu proje, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal sorumluluk bilincinin somut bir göstergesidir. Fakülte olarak, Atatürk'ün fikirlerini gelecek nesillere aktarmayı ve bu değerleri küresel ölçekte görünür kılmayı amaçlayan çalışmaları her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Projede emeği geçen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum."