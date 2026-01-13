Atatürk'ün Evrensel Değerleri Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Atatürk'ün Evrensel Değerleri Projesi

13.01.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de Atatürk'ün küresel etkileri araştırıldı, sergi ve video röportajlarla tanıtıldı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Atatürk'ün dünya halkları üzerindeki etkisinin araştırıldığı "Atatürk'ün Dünyası: Evrensel Değer Haritası" adlı proje hazırladı. Video röportaj aracılığıyla yürütülen projede Atatürk'ün bilime, barışa, eşitliğe, özgürlüğe ve laikliğe dayalı vizyonunun dünya kamuoyundaki yansımalarının ortaya konulması amaçlandı.

Röportajlara katılan yabancı katılımcılar, Atatürk'ü barışçıl liderliği, çağdaşlaşma anlayışı ve evrensel değerlere olan bağlılığı çerçevesinde değerlendirdiklerini ifade etti. Hazırlanan video içerikleri, proje sunumlarında ve sergi alanında izleyicilerle buluşturuldu.

Çalışmaların önemli bir çıktısı olarak hazırlanan "Evrensel Değer Haritası"nın, Atatürk'ün fikirlerinin küresel ölçekte nasıl algılandığını ortaya koyan özgün bir çalışma niteliği taşıdığı belirtildi. Harita üzerinde farklı ülkelerden bireylerin Atatürk hakkındaki görüşlerine yer verilerek, Atatürk'ün düşüncelerinin sınırları aşan evrensel bir miras olduğu vurgulandı.

Proje kapsamında hazırlanan değer haritası ve video çalışmaları, Burhaniye merkezde kurulan sergi alanında halkın ziyaretine sunuldu. Ayrıca video röportajlar, Burhaniye Meydanı'nda yer alan billboard ekranlarında da yayınlanarak geniş kitlelere ulaştırıldı. Sergi ile Atatürk'ün düşüncelerinin yalnızca akademik çevrelerde değil, toplumun her kesiminde anlaşılması ve özellikle dünya gençliğiyle buluşturulması hedeflendi.

Sergiye Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da katılım sağladı. Etkinlik, Burhaniye halkının yoğun ilgisiyle karşılandı ve ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldı. Etkinlik sonunda İlban, projenin taşıdığı akademik ve toplumsal değere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evrensel değerlerini uluslararası bir bakış açısıyla ele alan bu proje, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal sorumluluk bilincinin somut bir göstergesidir. Fakülte olarak, Atatürk'ün fikirlerini gelecek nesillere aktarmayı ve bu değerleri küresel ölçekte görünür kılmayı amaçlayan çalışmaları her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Projede emeği geçen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

Balıkesir, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ün Evrensel Değerleri Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:03:08. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Evrensel Değerleri Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.