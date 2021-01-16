Atatürk'ün ilk basın toplantısının 98. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün ilk basın toplantısının 98. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı

16.01.2021 13:55
Atatürk'ün ilk basın toplantısının 98. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 98. yıl dönümü kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 98. yıl dönümü kutlandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince (KOGACE) Atatürk'ün 98 yıl önce bir grup gazeteciyle toplantı yaptığı Kasr-ı Hümayun'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, basın mensuplarına Kovid-19 salgını sürecinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kocaeli'de 16 Ocak 1923'te gerçekleştirilen basın toplantısının önemine işaret eden Yavuz, "19 Mayıs 1919'da başlayan ve zaferle sonuçlanan bağımsızlık hareketimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferlerle sonuçlanmıştır. O dönemde Cumhuriyetin ilan edileceği ilk bu toplantıda söylenmiştir. Şunu unutmamak lazım; dünden ders alınırsa felaketler olmaz. Tarihi sadece ezberlemekle olmuyor. Neden o döneme geldiğimizi sorgulamalıyız. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, dünyadaki bütün gelişmeleri takip etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 16 Ocak 1923'teki ruhun anlaşılmasının ve yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kasr-ı Hümayun'da çok önemli bir toplantı gerçekleştirildiğine işaret eden Büyükakın, "Yeni kurulacak devletin yönetim biçiminin 'Cumhuriyet' olacağını o toplantıda ifade ettiler. Kadına seçilme hakkının verileceği ifadesi geçti. Merkezin Ankara olacağı gibi ifadeler vardı. Akşam saatlerinde 6 basın mensubuyla başlayan toplantı, sabah saatlerine kadar sürmüştür." diye konuştu.

KOGACE Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan ise salgın nedeniyle az sayıda davetliyle tören düzenlediklerini, gelecek yıllarda 16 Ocak törenlerini bütün basın mensuplarıyla kutlamayı ümit ettiklerini kaydetti.

Daha sonra tarihi Kasr-ı Hümayun'daki salonda Vali Yavuz, Büyükakın, Kaplan ve diğer katılımcılar tarafından günün anısına sembolik basın toplantısı gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919, Kocaeli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün ilk basın toplantısının 98. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni örtüldü Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış
Takdir toplayan hizmet! Bilboarlardaki kodu okutana anında maske ve dezenfektan gidiyor Takdir toplayan hizmet! Bilboarlardaki kodu okutana anında maske ve dezenfektan gidiyor         
13:18
Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı         
13:05
Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Han'ı terk mi etti? Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Han'ı terk mi etti?         
12:33
Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak         
11:53
Bir kızı iki erkekle nişanlamışlardı! Dolandırılan genç kurulan tezgahı anlattı: 45 bin lirayı alıp irtibatı kestiler Bir kızı iki erkekle nişanlamışlardı! Dolandırılan genç kurulan tezgahı anlattı: 45 bin lirayı alıp irtibatı kestiler         
11:26
MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım         
11:12
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Baskına gelen ekipler bile inanamadı: 3'üncü katta kaçak doğumhane, 5'inci katta kaçak diş kliniği Baskına gelen ekipler bile inanamadı: 3'üncü katta kaçak doğumhane, 5'inci katta kaçak diş kliniği         
10:02
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 14:05:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün ilk basın toplantısının 98. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei