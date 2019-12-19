Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 100. Yılı kutlandı - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyeti Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende ilk olarak Büyük Atatürk koşusunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediye'sinin çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Burada bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin stratejik öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Tam 1 asır önce bugün 19 Aralık 1919'da soğuk ve karlı bir Perşembe günü Sivas'tan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Aralık Cuma akşamı şehrimize ancak ulaşabilmişlerdir. Bu denli soğuk havaya rağmen Kayserililer, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını Çifte Kümbet önünde coşkulu bir şekilde karşılaşmışlar ve Kayserili insanlarımızın sıcaklığı kendilerini ısıtmıştır. Kayseri halkı gösterdiği yakın ilgi ve sevgiyle Atatürk'ün başlattığı milli mücadelenin yanında olacağını olacaklarını adeta en güzel örnekleri ile sergilemiş ve göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20 Aralık Cumartesi günü de Kayseri Belediyesini ziyaret etmiş, şehrin ileri gelenleri ile görüşme yaparak milli mücadelenin önemini vurgulamışlardır. Kayseri'de gece şerefine düzenlenen fener alayında bir öğrencinin isteği üzerine 'Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milletinin hakkını, haysiyetini ve şerefini tanıtmaya gücü vardır. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet hep birlikte ayağa kalkar ve kalkacaktır. Haysiyetinin bir zerresine, vatanının bir toprağına yapılacak saldırının bütün varlığına vurulmuş darbe olacağını Türk milletinin fark etmediğini sanmak hatadır. Saygısızlığın, saldırının küçüğü ve büyüğü yoktur' ifadelerini kullanmıştır. Mustafa Kemal'in Kayseri'ye gelerek bu şehrin desteğini alması şehrimize verdiği önemi göstermektedir. Çünkü Kayseri stratejik bölgede stratejik bir şehir ve önemli bir merkezdir" ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencisi Çağlar Kaman, 'Atatürk' isimli şiirini okudu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayserililere mesajları okundu.



Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç öğrencilerle 'Gesi Bağları'nı söyledi



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından düzenlenen etkinlikler Atatürk Evi'nde devam etti. Burada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi canlandırıldı. Ardından öğrenciler Atatürk'e yazdıkları mektupların bağlı olduğu balonları havaya bıraktı. Etkinlik, protokolün Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin açtığı resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi. Ayrıca, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada öğrencilerle beraber Kayseri yöresine ait Gesi Bağları türküsünü seslendirdi.



Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kamu kurum müdürleri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ