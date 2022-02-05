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Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümü kutlandı

05.02.2022 14:58
Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 88. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 88. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Valilik ve Belediye çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Niğde Belediye Başkan Emrah Özdemir, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Birilerinin bu ülkeyi karıştırmak için çabaladığına dikkati çeken Özdemir, "Asla başaramayacaklar. Buna ne biz ne de bizden sonra gelecek olan Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği genç nesil asla izin vermeyecek. Bizler şunun da farkındayız ki Atatürkçülük sadece lafla sözle şekille olmuyor. Çalışarak oluyor. Bizler de çalışıyoruz. Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz ve en kısa süre içerisinde o hedeflerin çok daha fazlasına da ulaşmış olacağız." dedi.

Konuşmanın ardından, Atatürk'ün Niğde'ye geldiğinde çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Vali Vekili Adnan Özdamar ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümü kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Emrah Özdemir, Niğde, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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