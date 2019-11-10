Atatürk, Yaşar'da anıldı

Yaşar Üniversitesinde, 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni düzenlendi. Törende, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde büyük bir özlem ve saygıyla anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hukuk alanında yaptığı devrimler ele alındı.



Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen törene Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, akademisyenler, öğrenciler ve çalışanlar katıldı. Atatürk büstünün önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Rektörlük Konferans Salonunda devam etti.



"Bu toplumun önderi"



'Atatürk ve Hukuk' başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, "Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunlardan biridir; bu toplumun önderidir. Pek çok alanda olduğu gibi hukuk devrimiyle de topluma adalet ve hukuk yolunda önderlik etmiştir" dedi.



"Devrimlerin itici gücü"



Atatürk'ün hukuk devrimlerinin tüm devrimlerinin itici gücü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, şunları söyledi: "Atatürk'ün hukuk devrimi, uygar toplumlarla aramızdaki uçurumun kısa sürede aşılması amacıyla gerçekleştirilmiş, zamanın akışı içerisinde Türk toplumuna yayılmıştır. Batı hukuk sistemi Türk aydınlanması için amaçtan çok, uygarlık yolunda bir araçtır. Bu nedenledir ki batı kanunları benimsenirken körü körüne bir teslimiyet uygulanmamış, amaç doğrultusunda ilerleme sürmüştür. Bunun en çarpıcı örneği, bir batı demokrasisinden çok daha önce, Türkiye Cumhuriyetinin kadınlara siyasi haklar tanımış olmasıdır. Atatürk hukuk devrimi, tüm Atatürk devrimlerinin itici gücünü oluşturur. Türk toplumunun kendi isteği ile yetkili organlarca gerçekleştirilen, gerçek anlamda bir kanunlaştırma ve benimseme hareketi dizisidir. Bu benimseme hareketi, kısmi, sentetik, eklektik benimseme değildir. Yabancı kanunların, Batı kökenli kanunların, çağdaş kanunların tümü ile benimsenmesi türündendir. Bu kısa sürede gerçekleştirilen köklü bir değişimdir. Bu bir başarıdır. Bu başarının kökeninde Atatürk'ün çağdaş, dinamik, hamleci, yönlendirici, devrimci kişiliği yatmaktadır. Asırların pek nadir olarak yetiştirdiği dahilerden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hayata veda edişinin 81. yılında rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Eşsiz kahraman Atatürk, yurdun sana yürekten borçludur."



Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi İremsu Ölmez ise Atatürk'ün gençlere çok güvendiğini, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini gençlere emanet ettiğini hatırlatarak, "Atatürk'ün 'Ey Türk gençliği' diyerek yüreklendirdiği gençler olarak dimdik ayakta ve cumhuriyet emanetini bir bayrak gibi elden ele geleceğe taşıyacağız" dedi. - İZMİR