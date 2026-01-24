ATİB Genel Kurulu: Ali Paşa Akbaş Başkan Seçildi

Almanya'da faaliyetlerini sürdüren Avrupa Türk İslam Birliğinin (ATİB) 28. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu, Remscheid kentinde düzenlendi.

Kongrede 217 oy alan Ali Paşa Akbaş, ATİB'in yeni genel başkanı oldu.

Akbaş, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen güveni "büyük bir emanet" olarak gördüğünü ifade etti.

ATİB'in köklü geçmişinden aldığı güçle günün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir teşkilat yapısı inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Akbaş, yeni dönem vizyonlarında kurumsallaşma ve eğitimin yer aldığını aktardı.

Akbaş, ATİB'i Avrupa'daki Türk toplumunun haklarını her platformda savunan bir yapı haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, genç nesillerin hem manevi değerlerine bağlı hem de modern çağın gerekleriyle donanmış bireyler olarak yetiştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.

ATİB Ekim 1987'de, Almanya'da yaşayan Türklerin dini ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulmuştu.