Atina'da Maduro'ya Destek Protestosu

03.01.2026 23:16
Atina'da Maduro ve eşi için yapılan askeri saldırıyı protesto eden yüzlerce kişi, ABD'yi kınadı.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırısı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sol partilerin çağrısı ile Atina'daki Eleftheria Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, ABD'nin Atina büyükelçiliğine yürüdü.

Eylemciler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırısını protesto ederken, ABD karşıtı sloganlar attı.

Yunanistan Kominist Partisinin (KKE) de katıldığı protesto yürüyüşünde, "Venezuela halkına destek", "Venezuela, ABD'nin Latin Amerika'daki Vietnam'ı olmayacak", "Hepimiz Venezuelalıyız" yazılı pankartlar taşındı.

Filistin halkına desteğin de unutulmadığı yürüyüşte Filistin bayrakları da yer aldı.

Siyasi partilerden tepkiler

KKE, "ABD, Venezuela'da da kan döküyor. Venezuela halkı kazanacaktır" başlıklı yazılı açıklamasında, ABD'nin Venezuela'daki saldırısını kınayarak, Venezuela halkına desteğini vurguladı.

Yunanistan muhalefetindeki Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) de yaptığı yazılı açıklamada, Maduro'nun alıkonulması ile sonuçlanan saldırıyı kınadığını belirterek, bunu uluslararası hukukun ihlali olarak yorumladı. SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "Yakın geçmişte Orta Doğu'ya yapılan müdahaleler bize demokrasinin askeri araçlarla ve bombardımanla dayatılamayacağını gösterdi." ifadesi yer aldı.

Yeni Sol Partisi Başkanı Lideri Aleksis Hariçis ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sadece bir askeri operasyon değildir, net bir saldırgan emperyalizm örneğidir." diye vurguladı.

Hariçis, Yunanistan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olarak, BM Şartı'nın ihlal edildiği gerekçesiyle saldırıyı kınamasını istedi.

Hükümetin yorumu

Yunan basınına yansıyan hükümet kaynaklarının konuya ilişkin açıklamalarında, Yunanistan'ın tansiyonun yükselmesinden kaçınılmasını arzuladığı ifade edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Venezuela'daki durumu müttefikler ve Yunanistan'ın Caracas Büyükelçiliği ile koordineli şekilde takip ettiğini belirtti.

Açıklamada, büyükelçiliğin, gerektiğinde destek sağlamak üzere Venezuela'daki Yunan toplumu ile de iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

