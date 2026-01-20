Atina'da Uzaktan Eğitim Kararı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

Attiki Bölge Valiliğinin aldığı karar çerçevesinde, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar kapalı olacak.

Öğrenciler derslerini uzaktan eğitimle çevrim içi yapabilecek.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, yarın başkent Atina ve çevresinde yoğun yağış olacak. Rüzgarın hızı ise zaman zaman saatte 55 kilometreye ulaşacak.