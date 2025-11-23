Kırıkkale'nin Karacaali köyünde Emrah Kavlak (46) kendisine ait atla gezinti yaptığı sırada elektrik direğine çarparak ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kavlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Atıyla gezerken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti
