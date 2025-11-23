Atıyla gezerken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Atıyla gezerken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

Atıyla gezerken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti
23.11.2025 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Karacaali köyünde atıyla gezinti yaparken elektrik direğine çarpan 46 yaşındaki Emrah Kavlak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'nin Karacaali köyünde Emrah Kavlak (46) kendisine ait atla gezinti yaptığı sırada elektrik direğine çarparak ağır yaralandı.

Atıyla gezerken elektrik direğine çarpa adam hayatını katbetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kavlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Atıyla gezerken elektrik direğine çarpa adam hayatını katbetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, 3-sayfa, Emrah, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Atıyla gezerken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arsa sahiplerini ilgilendiriyor İmarda kazancın yüzde 90’ını devlet alacak Arsa sahiplerini ilgilendiriyor! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak
Tapusu bile yok Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı
Baba, kızı, oğlu ve gelini aynı okulda görev yapıyor Baba, kızı, oğlu ve gelini aynı okulda görev yapıyor
Köpekbalığı saldırısından sağ kurtulan biyolog o anları anlattı Köpekbalığı saldırısından sağ kurtulan biyolog o anları anlattı
Yeni açılan mağaza ürünleri 10 liradan satışa sundu, büyük izdiham yaşandı Yeni açılan mağaza ürünleri 10 liradan satışa sundu, büyük izdiham yaşandı

08:57
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk 3 isme “Güle güle“ dedi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
08:52
Naci Görür’ü küplere bindiren yazı: Bana ait değildir, kınıyorum
Naci Görür'ü küplere bindiren yazı: Bana ait değildir, kınıyorum
08:45
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca iddiası
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası
08:32
Bakanlık Türkiye’nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı 11 üründe tespit edildi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi
08:24
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi 2-0 gerideyken kilitlediler
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler
08:06
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2025 09:03:25. #7.11#
SON DAKİKA: Atıyla gezerken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.