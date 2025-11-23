Atıyla gezerken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Karacaali köyünde Emrah Kavlak (46) kendisine ait atla gezinti yaptığı sırada elektrik direğine çarparak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kavlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.